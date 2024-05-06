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北韓召開全國派出所長會議 金正恩要求盡力守護體制安全

北韓領導人金正恩5日出席「全國分駐所所長會議」，要求全國派出所長「盡力守護體制安全。」（法新社資料照）

北韓領導人金正恩5日出席「全國分駐所所長會議」，要求全國派出所長「盡力守護體制安全。」（法新社資料照）

2024/05/06 14:34

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA，朝中社）證實，北韓領導人金正恩5日出席「全國分駐所（派出所）所長會議」，要求全國派出所長「盡力守護體制安全。」

《韓聯社》報導，金正恩5日與北韓「全國分駐所所長會議」與會人員合影時表示，最貼近人民生活的分駐所長和安全員們，應以高度的革命原則和階級原則為基礎，成為與侵害社會主義祖國的所有因子堅決鬥爭的鋒利刀刃。

金正恩強調，分駐所是社會安全政策的直接執行單位、人民本位的基本據點；他並指示，分駐所應成為守護國家存亡和發展的堡壘和保護人民的防火墻。

分駐所是北韓社會安全省的最基層機構，表面上執行維持治安、保護人民生命和財產的任務；實則發揮監視和管控居民的作用。

北韓自4月30日至5月1日舉行了「全國分駐所所長會議」，是自2012年11月之後，時隔12年再次召開會議。《韓聯社》分析，此舉或意在加強控制居民思想、整頓紀綱。

南韓統一部官員2日對此表示，「全國分駐所所長會議」旨在凝聚社會基層組織對金正恩的忠誠度，加強內部控制。

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