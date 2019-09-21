反送中》港警又打催淚彈 「絕食陳伯」中胡椒噴霧

2019-09-21 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕香港爆發721元朗襲擊事件，至今經過2個月，有市民發起元朗站靜坐活動，卻因港鐵稍早宣布關閉元朗站，因此數百名民眾改往連結元朗站的商場「Yoho Mall」聚集，而元朗氣氛也隨著入夜更加緊張，警民陷入對峙。期間，曾為反送中運動絕食、高齡73歲的「陳伯」也遭胡椒噴霧擊中；另有示威者丟擲汽油彈時，一度誤燃自己的背部，所幸未有大礙。

綜合港媒報導，商場不少店家已提早關門，示威者在晚間6、7時起逐漸轉往「Yoho Mall」集合，高呼抗議口號並高唱《願榮光歸香港》。有示威者以噴漆在元朗站鐵閘噴上「黑警」、「光復香港」等字，有人則將水及洗潔劑傾倒在連結元朗站出口的地板上，另有人手持特首林鄭月娥的大張海報，以雷射筆照射。

示威者方面，晚間9時許，元朗氣氛愈趨緊張，有示威者在元朗附近的鳳翔路花園外設置並焚燒路障，另有人在大馬路上向警車投擲汽油彈；港警方面，晚間7時過後，防暴警察陸續聚集在商場外圍、元朗站各出口外及元朗附近路段，到了約晚間9時，大馬路上有速龍小隊戒備，警方開始噴射胡椒噴霧、施放催淚彈及橡膠子彈驅趕示威者。其中，「陳伯」被胡椒噴霧擊中，目前尚未得知是否被捕。

晚間10時許，香港警方在臉書發文說，警方將會在短時間內驅散示威者，警告示威者立即離開元朗西鐵站一帶。

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