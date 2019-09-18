不再單指複數！ 韋氏字典宣布「they」新定義

倫敦的Trans Pride March遊行中，一名參與者揮舞彩虹旗。（路透）

2019-09-18 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國辭典權威韋氏字典昨（17）日在推特上宣布，賦予「they」這個字全新定義，除了原指他們、她們、它們和牠們外，現在也可以作為「一個性別認同並非二元的人」的代名詞，不再單指複數。

據《華盛頓郵報》報導，「they」對於現代許多性別認同無法以男女兩性劃分的人來說，是種解放的代名詞。但對於大部分美國人而言，使用「they」來單指一個人並不符合文法規則。

辭典出版龍頭「梅里亞姆-韋伯斯特」（Merriam Webster，簡稱韋氏）昨日在推特上公告這個字可指「一個性別認同並非二元的人」，代表這個用法已經得到承認。

近日，歌手山姆史密斯（Sam Smith）就宣布把自己的代名詞改為「they」或「them」，並非具有性別意味的「he」或「she」。他更在Instagram透露「一輩子都在跟自己的性別交戰後，我決定從內到外接受真實的自己」。

報導指出，美國部分州、市政府在民眾的身分證性別欄位中，已提供「X」這個選項，許多航空公司及學校單位也都開放另類性別的標記。對此，伊利諾大學英文及語言學榮譽教授巴隆（Dennis Baron）表示「語言會響應社會的變革」，這些需要表達的事情，必須被說出來。

The nonbinary pronoun 'they' has been added to the dictionary. https://t.co/tadl1VdfB0 — Merriam-Webster （@MerriamWebster） 2019年9月17日

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法