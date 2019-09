不再單指複數！ 韋氏字典宣布「they」新定義

2019-09-18 16:22

〔即時新聞/綜合報導〕美國辭典權威韋氏字典昨(17)日在推特上宣布,賦予「they」這個字全新定義,除了原指他們、她們、它們和牠們外,現在也可以作為「一個性別認同並非二元的人」的代名詞,不再單指複數。

據《華盛頓郵報》報導,「they」對於現代許多性別認同無法以男女兩性劃分的人來說,是種解放的代名詞。但對於大部分美國人而言,使用「they」來單指一個人並不符合文法規則。

辭典出版龍頭「梅里亞姆-韋伯斯特」(Merriam Webster,簡稱韋氏)昨日在推特上公告這個字可指「一個性別認同並非二元的人」,代表這個用法已經得到承認。

近日,歌手山姆史密斯(Sam Smith)就宣布把自己的代名詞改為「they」或「them」,並非具有性別意味的「he」或「she」。他更在Instagram透露「一輩子都在跟自己的性別交戰後,我決定從內到外接受真實的自己」。

報導指出,美國部分州、市政府在民眾的身分證性別欄位中,已提供「X」這個選項,許多航空公司及學校單位也都開放另類性別的標記。對此,伊利諾大學英文及語言學榮譽教授巴隆(Dennis Baron)表示「語言會響應社會的變革」,這些需要表達的事情,必須被說出來。

The nonbinary pronoun 'they' has been added to the dictionary. https://t.co/tadl1VdfB0