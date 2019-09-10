漢字小時候長這樣！ 元智大學AR中文字典App秀給你看

2019-09-10 23:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕元智大學藝術與設計系、中文系、應用外語系等師生跨域自學，投入智慧APP程式開發，建立出結合AR（擴增實境）技術「漢字小時候」系統，可還原漢字象形美感，讓外籍生、國小生等學習語言輔助，更加了解文字背後的文化意涵。

元智藝設系副教授林楚卿透過數位設計專長，與中文系教授黃智明合作，加上應用外語系教授陳怡蓁投入英語說明，創造「AR中文字典─漢字小時候」APP，可自動偵測文字，並秀出該字的象形圖樣，及其文字演變，加上英文解釋，讓外國人、小學生等都能輕鬆學習。

陳怡蓁說，考量校內境外生人數逐年增加，這套系統透過智慧型裝置使用，能突破時間及空間的學習限制，增進華語學習，推廣中華文化；黃智明說，透過最初造字形體，可了解漢字本義；林楚卿說，科技AR技術，可將字形變成偵測所需的標記（marker），在螢幕中虛實結合，未來希望結合AI（人工智慧）運算，延伸成生活上可應用的AR字典。

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