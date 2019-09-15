日本關東爆「典型豬瘟」 注射疫苗與否陷兩難

2019-09-15 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣秩父市一處養豬場13日確認有豬隻感染病毒較弱的「典型豬瘟」，埼玉縣政府當天起撲殺養豬場內的800頭豬，直至今（15）日已全數撲殺殆盡，這是日本關東地方首次確認豬隻感染豬瘟，但注射疫苗恐影響疫區認定與豬肉外銷，日本政府仍在研議當中。

綜合媒體報導，埼玉縣政府為防止豬瘟疫情擴散，已火速將撲殺的豬隻掩埋，並對養豬場進行消毒，防疫作業將進行到明（16）日。本起豬瘟疫情是關東地區首例，為避免疫情擴散至豬隻飼養量更多的北關東，日本中央與地方政府正盡速確認本起疫情的感染途徑。

根據報導指出，日本目前感染豬瘟的地區包括岐阜縣、愛知縣、長野縣、滋賀縣及大阪府等地，有許多豬農指出，「為了防止疫情繼續擴散，應盡早對豬隻注射疫苗」，但日本政府長期的立場都是「不輕易使用疫苗」，主因在於若注射疫苗，國際機構認定日本成功撲滅豬瘟將曠日廢時，也會造成其他國家不願進口日本豬肉。日本農林水產省昨日也表示，「將確認讓豬隻接種疫苗效果及對豬肉流通帶來的影響等，盡速決定是否要注射疫苗」。

日本岐阜縣去年9月爆發豬瘟，撲殺養豬場內的610頭豬隻，岐阜縣府當時表示，「這是日本從1992年在熊本縣發生豬瘟疫情以來，時隔26年再度確認有豬隻感染豬瘟」。豬瘟（Classical Swine Fever）是一種對肉豬或野豬具高度傳染力的疾病，雖不會傳染給人類，但根據日本家畜傳染病預防法規定，只要養豬場發現有豬瘟，就必須撲殺所有豬隻。

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