豬肉荒！中國將釋出「國庫」凍豬肉 稱有信心撐到過年

2019-09-11 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方今（11）日在國台辦記者會上稱，針對中國非洲豬瘟疫情影響，中國「有信心有能力應對挑戰、化解風險」，表示能為即將到來的中秋、元旦、春節等節日的豬肉市場供應「提供有力保障」，中國政府並將按計畫釋出自1996年起定期囤積的「緊急預備豬」，以冷凍豬肉填補供應短缺。

據《路透》報導，中國國家發展和改革委員會價格司負責人彭紹宗今（11）日在國台辦記者會上，表示中國中央和地方所預備的冷凍豬肉存量已經具一定規模，近期已計畫在關鍵時節「投放」冷凍豬肉，如即將來臨的中秋、元旦、春節等。

彭紹宗稱，中國具有充足的物資、有效的政策工具、豐富的調控經驗，「有信心有能力應對挑戰、化解風險，做好生豬市場的保供穩價工作」。

報導指出，中國非洲豬瘟疫情嚴重，導致大量肉豬遭撲殺，豬肉價格較去年同期飆漲近50%，肉豬數量也下降32.2%，具繁殖能力的母豬量下降31.9%，證明中國豬隻生產能力嚴重受挫。

中國7月的消費者物價指數（CPI）也因豬價大漲而達年增2.8%，創下17個月以來的新高，8月CPI年增也是2.8%，若豬價持高不下，恐在未來幾個月內突破3%。

據《南華早報》旗下《InkStone News》報導，中國官方為穩定糧食價格，自1996年起便定期儲備活豬及冷凍豬肉，上（8）月底中國官方即已表示將會開始販售所囤之豬、牛、羊肉。

報導指出，許多中國城市已經開始釋出「地方」肉品儲藏量，例如廣州市9日已釋出逾1600頓冷凍豬肉，以穩定豬價的大幅波動。

據《維基百科》，非洲豬瘟病毒可於冷藏豬肉存在100天，而在冷凍豬肉則可存在高達1000天（約2年9個月），且可由廚餘、節肢動物、動物分泌物或排泄物、車輛、人員等夾帶傳播。

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