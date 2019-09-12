農委會國家隊再創紀錄 文旦外銷今年破四千噸達歷年新高

2019-09-12 21:33

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會國家隊再創紀錄，文旦出口突破4000公噸創歷年新高，今年產地價格更比去年成長237％，達到每公斤65元，農委會農糧署長胡忠一指出，今年文旦出口外銷達到4205公噸，尤其去年同期出口到新加坡只有3公噸，今年更成長17倍達到52公噸。

胡忠一指出，根據統計，去年文旦總出口量為3365公噸，2017年則為2411公噸，2014年則只有1504公噸，今年到9月11日出口已經達到4205公噸，突破歷年文旦出口外銷數量。國際處說明，這是因為農委會組成國家隊力拚外銷成果逐漸展現，外銷平台措施持續深耕。

而其中成長最多的就是新加坡，胡忠一表示，去年1到8月文旦出口到新加坡的文旦僅有3公噸，今年同期成長到52公噸，成長達17倍，國際處表示，由於今年從年初開始農委會就積極在新加坡佈展，例如舉辦蔬果節活動，跟當地超市對接，提高台灣水果知名度，提早洽談好訂單，有利於增加外銷數量。

今年文旦不只外銷成績亮眼，產地價格也比去年同期成長237％，胡忠一說明，今年因為白露到中秋只有5天，銷售期短，所以為了保障農民收益，不要讓大果等次級品流入市面造成價格下降，因此今年正式啟動文旦大果收購分級處理，今年產地價格上漲，每公斤平均價65元，去年同期是19.3元。

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