走後門讓女兒進大學 金球、艾美獎雙料女演員被判刑14天

2019-09-14 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國女演員霍夫曼（Felicity Huffman），靠著影集《慾望師奶》奪下艾美獎，又以電影《窈窕老爸》獲得金球獎，孰料她卻涉嫌支付1.5萬美元（約新台幣46萬元）來竄改女兒大學入學考試SAT的答案，如今被法官判刑14天。

據《BBC》報導，該大學入學醜聞涉及多位上流社會父母，他們向「升學顧問」辛格（William Singer）提供金錢改變考試結果，甚至還修改孩子的照片，在申請入學時偽裝成體育專長生。

霍夫曼就是與辛格合作的其中一人，她付錢後由辛格安排其女兒梅西（Sophia Macy）在特殊的地方參加SAT考試，結果分數比她之前考的高了許多。

全案曝光後，霍夫曼對相關案件表示認罪，檢察官求處1個月拘役、2萬美元罰款（約新台幣62萬元），其律師團隊則希望法官能酌量減為1年的緩刑和250小時社區服務，罰款則沒有改變。

審案法官塔萬尼（Indira Talwani）表示，她相信霍夫曼已對她的行為承擔了全部責任，但「努力成為一個好母親並不能當作藉口」，最後判處霍夫曼14天拘役、250小時的社區服務和3萬美元罰款（約新台幣92萬元）。

霍夫曼是大學入學醜聞中第一位被判刑的父母，她在先前寫給法官的信件中，強調女兒並不知道自己的分數被動了手腳，直到案情爆發後，女兒淚流滿面地看著她，悲泣地說「妳為什麼不相信我，為什麼妳不覺得我自己能做到？」霍夫曼說，當時她只能無言以對，給不出任何答案。

霍夫曼表示，她已損害女兒的未來、家庭的完整性和自己的正直，她必須向那些每天努力讀書想考上大學的學生，以及為孩子付出巨大犧牲的父母道歉。

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