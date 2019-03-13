美驚爆大學招生重大弊案！巨星富商花鉅款賄賂耶魯等名校

2019-03-13 06:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦司法部12日對50名大學教練及有錢家長控罪，指控這些教練接受來自包括「慾望師奶」艾美獎、金球獎雙料得主費莉西緹霍夫曼（Felicity Huffman）、「新飛越比佛利」洛麗蘿芙琳（Lori Loughlin）等好萊塢明星及其他富商名流的賄賂，讓他們子女爭進入名校就學或是取得更好成績，這將是美國史上最重大的入學弊案。

多達200位FBI探員參與這起案件的調查。這些名流富商花錢換得不計其子女能力，就能作為「體育生」進入菁英大學；《紐約時報》報導，美國麻州聯邦檢察官安萊林在新聞發佈會上稱，此案是聯邦司法部起訴過的最大一起大學招生醜聞，耶魯大學、史丹福大學、洛杉磯加州大學、喬治城大學、南加州大學等名校都牽涉其中。除了前述2名好萊塢明星外，被告中還有多名知名企業CEO、一名時尚設計師及一名著名律師。

檢方表示，這些有錢家長在2011年至2019年2月間，向加州一名入學顧問辛格（William Singer）支付2500萬美元（約台幣7億7000萬元），用來賄賂各名校教練及行政人員，將其子女標記為「已招募的運動員（recruited athletes）」，以增加錄取機會。

《紐約時報》稱，辛格運營一家名為「關鍵全球基金會」（Key World wide Foundation）的非營利機構，他利用該機構作為掩飾，通過行賄的方式使「客戶」的子女進入知名大學。

辛格的手法主要有兩種。其一是幫助學生在學術能力評估測試（SAT）等考試中作弊；其二是通過賄賂大學的體育教練，讓學生以運動員的身份進入高校，就算學生根本沒有相關的資格或能力。不過，據美國廣播公司（ABC）報導，大多數學生並不知道自己被校方錄取是透過賄賂或欺詐實現的。

檢方說，除了行賄做「標記」，涉案人員也為學生編造虛假運動員檔案，即便他們並不從事某項運動，也通過作假讓他們看起來更像強壯的高中運動員；顧問公司還賄賂主管大學錄取考試的行政官員，讓一名佛州男子代替學生考試，或在考試結束後，用他的答案替換學生的答案。

法庭文件顯示，此案其中一名證人是耶魯大學女子足球隊前教練，她已於一年前認罪，之後一直協助聯邦調查局收集線索。

由於被告還包括出演「慾望師奶」而家喻戶曉的費莉西緹霍夫曼，以及出演熱播情境喜劇「歡樂滿屋」的洛麗蘿芙琳，此案更顯位高權重者透過犯罪來讓子女進入菁英大學的醜陋嘴臉。

洛麗蘿芙琳與時尚設計師的丈夫吉安諾里（Mossimo Giannulli）被控行賄50萬元（約台幣1550萬元），讓從未參與相關運動的2名女兒，得以進入南加州大學賽艇隊。

費莉西緹霍夫曼則被控偽裝慈善捐款，向「關鍵全球基金會」行賄1萬5000元（約台幣46萬元），以便讓第三方修改大女兒的SAT考試成績；其大女兒的SAT成績為1420分，比早一年參加的PSAT考試高出400分；費莉西緹霍夫曼也想對小女兒「故技重施」，但未能得逞。

據ABC報導，辛格被訴敲詐勒索、洗錢、欺騙聯邦政府及妨礙司法等罪名，檢方稱他已同意認罪。

至於此案將對已入學的相關學生有何影響，或許要看各校決定；南加州大學12日已發聲明表示，除了與聯邦調查局合作，學校正開展內部調查，必要時將採取行動，同時也將檢討錄取過程，確保這類行為不再發生。

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