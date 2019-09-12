李孟居遭拘捕 中國律師：違法事實「還在認定中」

2019-09-12 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕在香港反送中運動期間，中國無預警在港拘捕我國公民李孟居，引發各界譁然，一位不具名的中國律師指出，李孟居被「依法審查」，代表違法事實「還在認定中」。

綜合媒體報導，一名在中國律師受訪表示，國台辦指台灣人李孟居被「依法審查」，而非「調查」，在中國法律上，代表李孟居個人（或同夥）的違法事實「還在認定中」；若是「調查」，則代表違法事實已被「基本認定」。

根據報導顯示，枋寮鄉長陳亞麟先前指出，鄉政顧問李孟居8月20日告訴他「人在香港邊境，想過關深圳」，並傳了一張解放軍集結的照片，之後就失聯；在此之前，李孟居關注反送中運動，還曾於8月18日傳送一張抗爭現場照片給他。

針對「李孟居在香港遭送中案」，中國律師指出，香港爆發反送中運動後，中國各口岸，特別是緊鄰或靠近香港的深圳、珠海等口岸，對無論經由海、陸、空路入境的香港旅客，查核特別嚴格，若只是攜帶政治上敏感的宣傳物品作為紀念，安檢人員也會依經驗判斷是「做紀念」還是「想搞事」。

中共國台辦日前已證實「逮捕李孟居」，中國律師指出，李孟居被安上「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」的罪嫌，有可能是達到被認定為「想搞事」的程度，例如攜帶了「反送中」示威者常使用的頭盔、護目鏡等物品，就有被拘留審查的可能。

最後，中國律師表示，「若李孟居是因上述原因被拘，公安、國安等單位都有權執行調查。至於限制當事人自由，各執法單位在多數情況下，是移交公安單位執行，等待調查結果」。

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