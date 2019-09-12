訪德遭批影響中德關係 黃之鋒：中國在國際社會何等膽怯

2019-09-12 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志秘書長黃之鋒近日造訪德國，會見德國外長馬斯（Heiko Maas），引起中國政府不滿，除召見德國駐中國大使表達強烈抗議，中國駐德國大使館昨日亦稱黃之鋒的造訪必然影響雙邊關係，對此，黃之鋒今日發文回應「反映中國在國際社會何等膽怯」。

黃之鋒今日於臉書發文，回應中國政府對他造訪德國的批評，他認為，出訪德國成為外交事件，確實是意料之外，中國政府反應如此大，誇張得要就我訪德一事，在北京亦召見德國駐華大使提出交涉，「實在絕對容不下異見聲音」。

黃之鋒表示，對於中國駐德國大使指稱他的到訪會「影響中國和德國的雙邊關係」一事，他認為，未免過份言重，他說，如果簡單數場會面，或德國外長與他交談數分鐘便會影響中德關系，只反映中國在國際社會何等膽怯，暴露了北京與德國關係相當脆弱。

此外，黃之鋒在文中強調黑警暴行問題，他說，對於港府宣布正式撤回《逃犯條例》後，港民仍持續抗爭一事，他嚴正指出，過去三個月來黑警濫權濫捕、剝削人權的行為，須將此狀況帶到國際層面，促請德國社會譴責北京和港府暴行，支持香港根據《中英聯合聲明》實踐民主選舉。

內文提及，他返港後，會繼續在德國推動實踐四項主張，包含將人權問題納入歐盟與中國的貿易談判議程、停止發售和出口武器予香港黑警、研究推動德國版《香港人權民主法》的可能及檢視現行簽證、移民與庇護安排，照顧赴德港人。

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