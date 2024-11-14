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日媒揭自衛隊與駐日美軍訓練用地馬毛島 差點落入中國國企手上

日本政府2019年秋季預計收購目前為自衛隊用地的鹿兒島縣馬毛島之際，當時的島主為一間日企。日媒報導，這間日企的時任代表董事曾透露，中國的國有企業當時曾經提議提供資金。（圖擷取自@SirayukiIroha 社群平台「X」）

日本政府2019年秋季預計收購目前為自衛隊用地的鹿兒島縣馬毛島之際，當時的島主為一間日企。日媒報導，這間日企的時任代表董事曾透露，中國的國有企業當時曾經提議提供資金。（圖擷取自@SirayukiIroha 社群平台「X」）

2024/11/14 15:18

〔中央社〕日本政府2019年秋季預計收購目前為自衛隊用地的鹿兒島縣馬毛島之際，當時的島主為一間日企。日媒報導，這間日企的時任代表董事曾透露，中國的國有企業當時曾經提議提供資金。

日本「朝日新聞」指出，同一時期，這間日企的時任代表董事與中國國有企業幹部舉行會議時，也疑似出現前奧運擔當大臣櫻田義孝的身影。

2019年秋季，馬毛島全境的土地幾乎都屬於總部位於東京都的開發公司Taston Airport。

根據數名相關人士的說法以及Taston Airport時任代表董事（已於2021年過世）發言的影片等資訊，這名代表董事2019年9月初曾受到中國國有企業方面的邀請到上海，且接到融資或出資等相關的探詢。

之後，疑似為中國國有企業幹部等人前往東京，而在東京都內開會的照片中，除了這名代表董事，也出現看似為櫻田義孝的人物。

櫻田義孝回應「朝日新聞」採訪時稱照片中的人物「是我」。他也表示「我當時在（會議）中吧。我不知道被誰叫去，也不明白對方是什麼樣的人，但是我應該充分留意。」

「朝日新聞」以書面方式詢問這件事情中的中企，但是未獲得回應。

日本與美國達成協議之後，馬毛島2011年成為美軍航空母艦艦載機「陸地模擬航空母艦甲板起降訓練」（FCLP）的候選地點。

而日本政府2019年11月底與Taston Airport大致同意以約160億日圓（約新台幣33.9億元）的價格收購馬毛島。日本防衛省2023年1月起在馬毛島建設自衛隊基地。

不過根據「南日本新聞」報導，日本防衛省今年9月宣布，因為缺工缺料的關係，基地竣工時間比原定晚3年，預計2030年3月底完工，並預估美軍艦載機起降訓練將在2028年1月之後實施。

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