關心反送中「危害國安」// 李孟居真的被中國抓走了

2019-09-12

〔記者鍾麗華／台北報導〕屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居入境中國失聯廿二天後，中國國台辦發言人馬曉光昨在例行記者會上證實，「李孟居因涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動，已被依法審查。」陸委會呼籲，陸方應即刻就李孟居目前遭限制人身自由的關押地點、其所涉嫌違反的法令，以及限制人身自由之時間等事項進行完整說明。

8月18日赴香港現場 入境深圳後失聯

李孟居八月十八日赴港，原定廿日返台，廿七日再轉赴印尼日惹地區，與枋寮鄉長陳亞麟會面並一同參與國際會議，但最後通聯停在廿日，當時他的人在中國深圳，音訊全無。

根據李孟居傳給友人照片顯示，李孟居十八日赴香港，晚上到「反送中」現場並拍照留念，廿日的手機影像有解放軍裝甲車、軍用卡車照片，無法確認是分享或自攝，親友擔心就是這些照片遭中國羅織罪名。

陸委會昨嚴正表示，李孟居入境廣東深圳後失聯迄今已長達廿二天，期間雖經我政府各機關三度向中國大陸有關部門提出詢問，但陸方迄今仍未對我方或家屬通報，也沒有對所涉事件具體說明，我政府對此表達強烈遺憾。

陸委會籲中方 說明關押地、涉及法令

陸委會指出，陸方應即刻完整說明李孟居關押地點、其所涉嫌違反的法令，以及限制人身自由之時間等事項，並應依據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」規定，向我方與家屬進行通報，同時也應儘速安排家屬赴陸進行探視、同意律師會見，以保障其應有的司法權益。

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