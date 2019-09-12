韓國瑜稱李孟居被捕因兩岸關係不正常 陸委會批藉機政治操作

2019-09-12 20:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕屏東枋寮鄉政顧問李孟居被中國依「危害國家安全」的罪名逮捕，高雄市長韓國瑜昨天認為是因為兩岸關係不正常，導致李孟居被捕。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會強調，國人遭到中共非法濫捕，台灣社會應團結一心，而非凡事以選舉為考量，藉機進行政治操作，謀取政治利益。

邱垂正表示，李孟居遭中共逮捕，凸顯中共以國安為名，無限上綱，濫權妄為，根本缺乏法治人權的概念，韓國瑜認為此案是兩岸關係不正常所導致，是對中共政權本質認識不清，忘記過去國民黨執政時代，2012年同樣有（法輪功學員）鍾鼎邦遭中共濫捕的前例，北京政權利用濫權抓捕歸責其治理失敗。

邱垂正說，國人遭到中共非法濫捕，台灣社會應團結一心，譴責北京當局破壞兩岸關係、漠視人權，以及危及台灣人民人身安全的惡意作為。而非凡事以選舉為考量，藉機進行政治操作，謀取政治利益。不管過去馬英九政府，或是當前蔡英文政府，關於國人安全都是政府最優先關注事項。

邱垂正表示，根據陸方過去曾經提供我方相關資料顯示，有1300餘名台灣民眾在陸服刑，但並沒有針對政治因素而遭關押、拘留人數的相關統計。陸委會要提醒國人，中國大陸屬於威權體制，兩岸的政治體制、法律規定有很大的差異，對於國人赴陸的人身安全的保障，政府高度重視，呼籲國人如果遇有相關的問題，可與政府連繫尋求協助。

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