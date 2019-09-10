新東京大倉飯店12日開幕 同盟會發祥石碑現身

2019-09-10 15:59

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕日本飯店龍頭之一東京大倉飯店經過4年的重建，將在12日重新開幕，新的大倉飯店除了保留了舊本館的和風內裝之外，飯店廣場上還新設了「中國同盟會發祥之地」紀念碑，說明這裡正是1905年孫文等革命志士在此成立同盟會的地點。

東京大倉飯店於1962年開幕，與東京帝國飯店和新大谷飯店並列為日本飯店的「御三家」（三巨頭）。舊館開幕正好是1964東京奧運開幕的前兩年，改建後以全新面貌重新開幕的新大倉，則將於明年迎接新的東京奧運，頗具歷史意義。

大倉飯店與中華民國的誕生也具有重要關係，飯店所在地原為大倉財團創辦人大倉的舊宅，喜八郎不但是日本明治維新時期重要的企業家，也是協助孫文等革命志士亡命日本時的支持者之一。1905年8月20日孫文、黃興和宋教仁等革命領袖在大倉宅邸內開會，3大革命團體興中會、華興會、光復會也正式結合成立「中國同盟會」。可能有這層淵源，以往駐日代表處也常在大倉飯店舉辦國慶酒會。

新大倉由17樓和41樓兩棟大樓構成，由於樓層增高，飯店腹地內保留3分之1的面積做為廣場和綠地。舊的大倉飯店是由已故日本建築師谷口吉郎設計，谷口使用了大量的日本傳統美術、工藝的元素，將大倉飯店打造成日本「現代主義建築」的代表作，新大倉則由谷口的兒子同為建築師的谷口吉生接手，保留舊大倉飯店大廳的原貌，許多內裝也保留了舊大倉的和風元素，例如使用日本和紙壁飾、燈籠式吊燈、大廳的梅花座、麻葉紋格子屏風等，具有歷史意意的舊門把等也都重新安裝在新的大廳門扉上。

新的大倉飯店除了飯店以外，還保留了18個樓層做為辦公室，飯店客房共有508間，一般客房面積約15坪、一晚住宿費約7萬圓（約合台幣2萬元），總統套房面積約60坪，一晚約70萬圓。高樓層的客房可以飽覽東京都心風光，包括東京鐵塔、晴空塔，明年奧運主場館新國立競技場和日本國會都盡入眼簾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法