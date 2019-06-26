東京設計商品展 台灣品牌差點全包優秀大獎

2019-06-26 22:17

〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕台北市文化局率領文創品牌進軍今年的「東京設計商品展」（DESIGN TOKYO 2019），今年參展的15家文創品牌再次驚豔日本設計界，囊括大會5座優秀大獎中的4座，差點全包，主辦單位日本展覽集團大會代表鈴木一在「台北創意生活館」（TAIPEI corners）開幕儀式致詞表示，這已充分證明台灣優秀的設計實力。

在國際上愈來愈受注目的「東京設計商品展」今年舉辦第10屆，從26日至28日於東京台場國際展示場舉辦3天，預估全球將有5萬5000名買家到場。今年的參展品牌約有80家，除了日本以外，還有包括法國、南非、義大利、德國等國設計品牌，台北市由文化局委託台北市文化基金會策劃的「台北創意生活館」已連5年參展，今年共帶來了15家設計品牌。

台北市文化局長蔡宗雄在開幕儀式中宣布，今年台灣參展的15家展櫃中有4家拿下大會優秀大獎，還半開玩笑地說「日本也要多加油」。受邀出席開幕儀式的駐日副代表蔡明耀則爆料補充，他聽說原本5座優秀大獎全部被台灣打包，但最後決定保留了一座大獎給主辦的日本以示尊重。

鈴木一表示，他訪台超過70次，每到台灣一次就被台灣生氣盎然的最新文創力打動和感動，他表示，台灣設計產品與日本非常契合，希望藉由東京設計展的平台開拓海外的布局和商機，也呼籲現場的買家多留意台灣來勢洶洶的設計師。

從80家設計品牌中脫穎而出，奪下大會優秀大賞的4家台灣品牌包括「no.30」的全方位開瓶器、「小墨器」的書法組、「思謀研器」的植鞣皮革DIY組合背包與「日常經典」以防水雨棚布製成的多功能經典包。

「no.30」是彰化有40年歷史金屬加工廠「富利豐」轉型文創的品牌，no.30為鋅的元素編號，得獎的開瓶器「乾杯」，強調360度全方位的開瓶便利性，無需對準特定角度。「小墨器」的書法組是兩位台灣科技大學畢業生張珮愉和邱韋如的畢展作品，她們將文房四寶收納於圓筒中，大小如一個水壼，這項畢展作品一砲而紅，至今已得過不少設計獎項，首次到東京參展就拿下大獎，兩人既開心又吃驚。

「思謀研器」的植鞣皮革DIY組合背包，採用專利的雷射切割技術，讓皮包製作像折紙鶴一樣的簡易，而且還能透過顏色的搭配做出不同的組合。「日常經典」的多功能經典包則充滿了令人吃驚的元素，除了素材使用台灣街道常見的防水雨棚布之外，設計師黃金樺的本業竟是一名曾在紐約執業的建築師，他希望把充滿台灣特色的街景「袋」上國際。

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