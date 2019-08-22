喬了30年！森大廈東京新都更案 將蓋日本第一高樓

2019-08-22 20:07

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕日本土地開發公司「森大廈」22日宣布啟動新一波都更案「虎之門、麻布台開發計畫」，開發面積達8.1公頃、總開發費達5800億圓（約合台幣1730億元），預定2023年完工。森大廈耗時30年逐一說服所有住戶點頭，這項都更案不但是該公司史上最大規模，也是溝通時間最久的開發案，都更案中規畫3棟大樓，其中主塔樓高約330公尺，完工後將超越大阪的阿倍野Harukas大樓，成為日本的第一高樓。

都更地點的虎之門、麻布台鄰近東京鐵塔，雖然位處東京都心，附近為使館區和外商進駐的辦公樓，但社區內多為老舊木造房屋，周邊巷弄狹小錯綜複雜，尖鋒時間經常塞車，也不利於防災，森大廈在1989年與在地住戶成立「市街再造協議會」，花了30年時間一一與300多名土地所有權人溝通，30年來很多土地的所有權甚至已從祖父傳到孫子的一代。以六本木為據點的森大廈，六本木之丘、虎之門之丘都是其代表都更案，其中六本木之丘也是花了17年與住戶溝通。

「虎之門、麻布台開發計畫」已於本月5日動工，森大廈社長辻慎吾在今天的記者會中表示，東京要在全球都市競爭中脫穎而出就必須具備國際水準的辦公室和住宅，透過這項開發案將提高都市的綜合競爭力。東京的綜合競爭力目前排名在倫敦和紐約之後為全球第3。

「虎之門、麻布台開發計畫」開發面積達8.1公頃，約為東京巨蛋的1.7倍、總開發費達5800億圓，強調綠化的森大廈在這項都更案中，依舊採取「先保有綠地、廣場，再有建築物」的開發宗旨，包括6000平方公尺（約1815坪）的中央廣場在內，綠地面積達3分之1佔約2.4公頃。

建築物包括3棟大樓和1棟低層大樓，可提供住宅1400戶、辦公室21萬3900平方公尺（約6.47萬坪）可容納2萬人工作、飯店、國際學校、文化設施、醫療設施和百貨商場等，辻慎吾表示，將住宅、勞動、學習、娛樂和休憩集合在一起，就能產生磁力吸引各種人到來。他預估未來將吸引2500萬到3000萬人進場。

3棟大樓均為制震大樓，其中的主塔樓高約330公尺，與333公尺的東京鐵塔幾乎同高，比目前日本第一高樓阿倍野Harukas大樓高了20公尺，完工後將成為日本新第一高樓。不過，三菱地所已計畫在東京車站附近興建390公尺的超高層大樓，預定在2027年度前完工。

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