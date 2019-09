說錯還不認 川普秀颶風預測圖 竟手工添加影響範圍

2019-09-05 11:47

〔即時新聞/綜合報導〕五級颶風多利安(Dorian)本週肆虐北大西洋島國巴哈馬,為當地帶來慘重的災情,美國總統川普近日也曾發推文指出,多利安恐衝擊阿拉巴馬州,但這項說法其實有誤,不過川普4日在白宮又拿出颶風預測圖表聲稱,原本預測就顯示多利安除了會衝擊佛州,也會影響其他州,但細看預測圖上頭,卻不知被誰用簽字筆另外畫上修改過的路徑,引發外界議論。

號稱今年最強大的颶風多利安來勢洶洶,美國總統川普也因它而在美國鎮守,但1日時川普曾發推特聲稱,多利安恐會衝擊阿拉巴馬州,雖然這項說法遭到國家氣象局駁斥,強調颶風多利安不會影響阿拉巴馬州,但川普並未就此認錯。

外媒報導指出,川普4日在白宮的橢圓形辦公室再度拿出「原始」的颶風預測路徑圖,並稱在原始圖表裡,多利安會直接衝擊佛羅里達州,並且會影響其他許多州,還自稱願意接受假新聞的道歉。

但細看川普秀出的路徑圖,上頭顯然被用黑色簽字筆強加了一圈,原始的預報圖中,衝擊範圍其實不包括阿拉巴馬州,且預測圖也表明,實際狀況仍以國家颶風中心所發布的資訊為主。但當川普被問到,預測圖表是否被修改時,川普則稱,「我不知道,我不知道。」這也讓美國時事評論員克里斯托爾(Bill Kristol)諷刺「誰沒有用簽字筆改過國家颶風中心的預報?」

President @realDonaldTrump gives an update on Hurricane #Dorian: pic.twitter.com/CmxAXHY5AO