說錯還不認 川普秀颶風預測圖 竟手工添加影響範圍

2019-09-05 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕五級颶風多利安（Dorian）本週肆虐北大西洋島國巴哈馬，為當地帶來慘重的災情，美國總統川普近日也曾發推文指出，多利安恐衝擊阿拉巴馬州，但這項說法其實有誤，不過川普4日在白宮又拿出颶風預測圖表聲稱，原本預測就顯示多利安除了會衝擊佛州，也會影響其他州，但細看預測圖上頭，卻不知被誰用簽字筆另外畫上修改過的路徑，引發外界議論。

號稱今年最強大的颶風多利安來勢洶洶，美國總統川普也因它而在美國鎮守，但1日時川普曾發推特聲稱，多利安恐會衝擊阿拉巴馬州，雖然這項說法遭到國家氣象局駁斥，強調颶風多利安不會影響阿拉巴馬州，但川普並未就此認錯。

外媒報導指出，川普4日在白宮的橢圓形辦公室再度拿出「原始」的颶風預測路徑圖，並稱在原始圖表裡，多利安會直接衝擊佛羅里達州，並且會影響其他許多州，還自稱願意接受假新聞的道歉。

但細看川普秀出的路徑圖，上頭顯然被用黑色簽字筆強加了一圈，原始的預報圖中，衝擊範圍其實不包括阿拉巴馬州，且預測圖也表明，實際狀況仍以國家颶風中心所發布的資訊為主。但當川普被問到，預測圖表是否被修改時，川普則稱，「我不知道，我不知道。」這也讓美國時事評論員克里斯托爾（Bill Kristol）諷刺「誰沒有用簽字筆改過國家颶風中心的預報？」

President @realDonaldTrump gives an update on Hurricane #Dorian: pic.twitter.com/CmxAXHY5AO — The White House （@WhiteHouse） 2019年9月4日

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