丟核彈阻颶風？ 川普誑語、幕僚吃驚

2019-08-27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕每年夏秋兩季，颶風屢屢為美國本土帶來重大災情。美國新聞網站Axios二十五日報導，經常語出驚人的總統川普，曾多次向國家安全官員提議，乾脆「先下手為強」，在颶風的風眼投放核彈加以破壞，令幕僚大吃一驚，甚至私下爆粗口，認為該法行不通。對此，川普受訪時否認曾出此言，反控Axios報導是「假新聞」。

川普否認 反控「假新聞」

報導引述知情人士透露，川普曾在出席白宮颶風簡報會議時，向國土安全部等國安官員表示，「我明白了！為什麼不用核武炸它們（颶風）？既然颶風在非洲沿岸形成，為什麼我們不能在其橫越大西洋時，朝風眼投放核彈摧毀它？為什麼不這麼做？」川普還接著問，美國每年能應付多少個颶風？堅持政府應在其登陸前出手干預。雖然負責做簡報的官員當下回應川普「會研究看看」，但實際上與會人士無不大吃一驚，會後甚至有人爆粗口，直呼「我們該怎麼辦？」

事實上，川普並非首次提出類似建議。二○一七年的國家安全會議備忘錄就記錄，川普曾提出「轟炸颶風」的想法，只是當時並未指明使用核彈。不過，川普的提議自始至終都未被納入政策。

白宮不願對前述報導發表評論，另一名出席簡報會議的官員則為川普緩頰，聲稱川普只是希望美國本土免受致災性颶風侵襲，「他的用意並不壞」。官員也澄清，川普身邊的官員表示，他們喜歡一個會問困難問題的總統，據信有人刻意藉由此事，將川普描繪成瘋子。

據報導，早在美國前總統艾森豪一九五○年代主政時，就有政府科學家提出以核彈阻止颶風登陸，相關概念此後也不斷被提出，只是科學界普遍認為不可行。美國國家海洋暨大氣總署曾為此發表報告，指核彈不僅不會改變颶風路徑，反而會加速核輻射擴散，造成毀滅性環境問題。「國家地理雜誌」也曾指出，以核武對付颶風，可能違反美國與前蘇聯達成的「和平核爆炸條約」。

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