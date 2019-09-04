反送中》突破中國監控！港人用「這款」APP斷網也不怕

2019-09-04 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中運動」如火如荼，港人在抗爭現場轉向使用一款名為「Bridgefy」的藍牙APP，完全不須網路連線，也破解了中共、港府的網路監控。

據《BBC》報導，Bridgefy以藍牙技術（Bluetooth）為基礎，讓示威者可以在沒有網路連線的情況下互相聯絡。根據APP數據網站Apptopia統計，Bridgefy過去2個月的下載次數飆升近4000%。

報導指出，Bridgefy透過網狀網路技術，以藍牙連結所有使用者的裝置，形成網狀結構讓彼此可以溝通，兩支手機之間的最遠連線距離是100公尺，但只要使用者越多，形成的網路就越大，最終可以讓城市兩端的人互相溝通。

Bridgefy的共同創辦人里歐斯（Jorge Rios）向媒體證實，香港的使用者大幅增長，他說：「人們用這個APP來動員組織、保持安全，不需依賴網路連線。」

《BBC》指出，香港的示威者使用這款APP的用意，是為了防止中共斷網、監控。例如通訊軟體微信（WeChat）即受中國官方的嚴格監控。

據悉，Bridgefy由美國舊金山（San Francisco）的新創公司團隊研發，設計初衷是在大型演唱會、運動賽事等人潮洶湧而導致收訊不佳的地方，讓使用者可以保持聯絡。另一款具有類似功能的APP「FireChat」，也曾被香港、台灣、伊朗和伊拉克的示威者廣泛使用。

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