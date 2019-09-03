「港澳台工作越來越複雜」習近平：要調整鬥爭策略

2019-09-03 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕新華社今晚發布中國國家主席習近平今日在「中央黨校中青年幹部培訓班」致詞時說，中國發展進入「各種風險挑戰不斷積累甚至集中顯露的時期」，在面臨的「重大鬥爭」中，包括對港澳台的工作，「也越來越複雜」。

根據中共官媒「新華社 」報導，習近平強調，「共產黨人的鬥爭是有方向、有立場、有原則的，大方向就是堅持中國共產黨領導和我國社會主義制度不動搖。凡是危害中國共產黨領導和我國社會主義制度的各種風險挑戰，凡是危害我國主權、安全、發展利益的各種風險挑戰，凡是危害我國核心利益和重大原則的各種風險挑戰，凡是危害我國人民根本利益的各種風險挑戰，凡是危害我國實現『兩個一百年』奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的各種風險挑戰，只要來了，我們就必須進行堅決鬥爭，而且必須取得鬥爭勝利。」

習近平在致詞中說：「當前和今後一個時期，我國發展進入各種風險挑戰不斷積累甚至集中顯露的時期，面臨的重大鬥爭不會少，經濟、政治、文化、社會、生態文明建設和國防和軍隊建設、港澳台工作、外交工作、黨的建設等方面都有，而且越來越複雜。」

習近平表示：「要注重策略方法，講求鬥爭藝術。要抓主要矛盾、抓矛盾的主要方面，堅持有理有利有節，合理選擇鬥爭方式、把握鬥爭火候，在原則問題上寸步不讓，在策略問題上靈活機動。要根據形勢需要，把握時、度、效，即時調整鬥爭策略。要團結一切可以團結的力量，調動一切積極因素，在鬥爭中爭取團結，在鬥爭中謀求合作，在鬥爭中爭取共贏。」

另外，中共政治局常委王滬寧也有出席這場活動。

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