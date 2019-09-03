過去嗆爆中國法制影片被挖出！北京「被平安」律師超有種

有香港網友翻出陳秋實過去在中國節目上批評中國法制的影片，讓數萬名網友看了大呼「超有種！」、「需要更多這種人」！（擷取自「I am a Hongkonger, 我係香港人！」粉專影片）

2019-09-03 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名律師陳秋實日前親赴香港見證反送中運動，還將相關影片PO網；不料隨後就遭中國緊急召回，甚至一度傳出失蹤。雖後來曾低調報平安，但他的社群媒體隨後都被封殺，後來也沒有再出聲，讓不少網友感嘆「被平安了」。對此，有香港網友翻出他過去在中國節目上批評中國法制的影片，讓數萬名網友看了大呼「超有種！」、「需要更多這種人」！

陳秋實上月17日隻身前往香港，宣稱要親眼見證香港發生的一切，他曾在集會中一度上台，呼籲香港人多向中國內地人傳播反送中資訊，因為多數中國人根本不知道真實情況；他還因接受香港有線新聞訪問，被一些網友稱為中國的良心律師。不料隨後就傳出他被相關單位嚴重關切，要求他立刻北返，原本PO上網的影片都遭刪除，他的微博等社群都被封鎖，更遭公安局、司法局、律師協會等多方施壓，有可能會被吊銷律師執照。

對此，香港粉專「I am a Hongkonger, 我係香港人！」PO出陳秋實2014年在中國節目《我是演說家》的爆紅演說。當時陳秋實在節目中，以幽默的演說諷刺中國的法治。他指出，中國總藉由法制節目，向觀眾傳達「天網恢恢疏而不漏」、「犯法一定抓到你」的概念，也讓社會上流傳「法治」就是「你不守法，就治你！」但陳秋實表示，這並不是對於法治的真正理解！

陳秋實表示，在一個真正的法治的社會當中，「不僅公民要守法，政府、執法者也要守法」、「在一個法治社會當中，法律是不應該讓人民感到恐懼的」。陳秋實批評，中國普法教育搞了幾十年，但放眼中國13億人，多少人能把淺顯的法律常識說清楚？「傳播法律知識，讓老百姓懂得用法律保護自己，這才是法治節目存在的意義」！

當時陳秋實一番演說，贏得全場熱烈掌聲。粉專上月30日PO出影片後，目前也已經有1萬5000多次分享，近3000人按讚。不少香港網友紛紛表示「希望中國會越來越多這樣的人」、「 陳秋實，一個值得敬佩尊重的中國律師」、「如果中國人6成有這種邏輯，中國早就有救了，但我敢說一成都沒」、「這才是真正關心自己國家和人民的愛國者」、「唉，希望他平安」。

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