反送中》良心律師直播反送中後回北京 公眾帳號全被刪

2019-08-30 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國網紅律師陳秋實日前親赴香港見證反送中運動，還連續將影片上傳網路，隨即遭緊急召回、中斷行程趕回北京；雖然曾低調報平安，不過，近日他所有公開的社群媒體帳號都被無預警封殺，甚至被大學友人踢出群組切割。

陳秋實17日隻身前往香港，自稱是想親眼見證香港發生的一切，他17日先走訪建制派聲援香港警方的集會，曾在影片中婉轉地陳述依實地觀察不可能有官方宣稱的47萬人參與，8月18日百萬人反送中集會中他一度上台，拿起麥克風呼籲香港人多向中國內地人傳播反送中資訊，因為多數中國人根本不知道真實情況；他還接受香港有線新聞訪問，被一些網友稱為中國的良心律師。

陳秋實每天努力傳送觀察到的反送中實況，同事及友人卻急電告知被有關單位嚴重關切，要他火速北返，原本PO上網的視頻都被刪除，他的微博被禁言，並受公安局、司法局、律師協會等多方施壓，他也做好心理準備可能被吊銷律師執照，「自己的命自己扛」；外界更擔心陳秋實回去後會「被消失」。

雖然陳秋實25日低調表示「自己很安全」，不過有73萬粉絲關注的新浪微博帳號「陳秋實和他的朋友們」27日在無預警下被封禁「炸號」，內容全部消失；陳秋實的微信、快手（短片App）、微視等公眾帳號都不能用，還有人發現貼文中如果帶有陳秋實的名字，似乎也無法傳送出去；他自嘲「我終於把自己做成了全網封殺」。

他說，身為自由派，他努力和「左派」同學溝通，不過終究被踢出大學同學群組。他指出，不奢望改變誰，只是希望做為表達者，能夠承受任何形式的攻擊和指責、傾聽反對者的聲音，即便對方無法容忍不同意見，都要捍衛他們表達的權利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法