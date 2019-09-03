反送中》大律師、檢控主任團體公開信 籲警方重視信心危機

2019-09-03 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕近來香港警方執法問題屢遭抨擊，香港法庭檢控主任協會以及香港大律師公會都發出公開信呼籲警方重視，警方這次面臨的信心危機。

大律師公會今日在公開信中表示，「近日有證據顯示部分警員執法時已偏離警隊一貫高質素執法的標準，在過去數月，大量傳媒拍攝到的視像及影片顯示警務人員在執行驅散及拘捕示威者行動時使用過份武力，包括不合理地施發催淚彈（包括在港鐵站內）及近距離向人群肩膊以上位置開槍。」

另外，大律師公會指其會員在向被捕人士提供法律支援時，曾在警署遭受多番無理阻撓。大律師公會表示，警方作出多項違反警察通例規定的行為，且事後解釋牽強，無法服人。

大律師公會指出，公眾對警隊的信心已經削弱，「至今，只有成立一個獨立及全面的調查委員會，找出事實真相，才可挽回社會對警隊的信心」。

法庭檢控主任協會則發出公開信表示，「警方回覆傳媒查詢時，公開否認故意於8月31日這個敏感日子前夕作出上述7次拘捕（包括黃之鋒、周庭等7名公眾人物）。你相信警方所言嗎？一般大眾並不相信，這是常識。這一點若在審訊中成為爭議，沒有任何法庭或任何合理的陪審團在獲得恰當指示之下會相信警方的說法。」

法庭檢控主任協會直指警方：「為什麼要公開說謊，稱在8月31日前一天拘捕上述7人僅屬巧合？何況拘捕所涉的各項控罪，早於8月31日前一、兩個月已犯下？」

法庭檢控主任協會表示：「我們檢控主任始終如一，堅稱警方證人是誠實可靠的證人，並且沒有對被告人作出不當行為。警方近月的作為看在公眾眼裏，長遠來說肯定會使法庭及陪審團懷疑警方是否如此誠實可靠。」

最後，法庭檢控主任協會表示：「我們愛香港，悲見香港每況愈下。國泰航空事件，遲早會於律政司發生。」

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