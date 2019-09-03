一起支持香港！黃之鋒籲：10/1前 台灣社會總動員

2019-09-03 22:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕香港眾志秘書長黃之鋒及立法會議員朱凱廸今晚應邀到台中座談，他們說，希望台灣在10月1日之前的週末為香港舉辦遊行，將會對中國造成壓力；有在場民眾建議，是否可由民進黨發起？與會的民進黨副秘書長林飛帆表示，民進黨會關注香港的活動，但有關遊行這件事情，民間的角色比執政黨更適合，民進黨也會關注。

光合基金會今晚邀請香港眾志秘書長黃之鋒與香港立法會議員朱凱廸、前學聯秘書長岑敖暉到台中，以「香港怎麼了，台灣怎麼辦」為題座談，基金會更在會場後方布置了小型連儂牆，表達對香港的支持。

黃之鋒說，來台灣有三個目的，第一是希望台灣的朋友關注香港的抗議活動，香港面對大搜捕及緊急法，抗議活動如何堅持下去；其次是香港朋友來台灣尋求引進方法，來台灣聆聽不同黨派的想法。第三是，希望台灣朋支在10月1日之前週末，在9月28日或者29日全台灣社會總動員，支持香港的民主，與香港一起努力。

黃之鋒也說，抗議行動會堅持下去，香港要用民主方式選出自己的特首。

立法會議員朱凱廸則希望台灣朋友能在10月1日之前的週末，為香港在凱達格蘭大道舉辦百萬人遊行，屆時香港人就會來台灣參與，香港跟台灣合作，將會對中國造成壓力。

朱凱廸說，共產黨正在展開5個壓制人民的恐怖方法，第一是警察打人，第二允許黑道打人恐怖，第三高科技控制，第四利用企業主控制，第五就是假新聞，下一步連沉默的自由都沒有，讓十多億中國人及海外的中國仇恨香港，認為香港分裂祖國。

在開放民眾提問時，有民眾對民進黨副秘書長林飛帆提出建議，是否可由民進黨發起遊行？

林飛帆則表示，今天黃之鋒等人來台灣已跟多個NGO團體對談，跟時代力量見面也談及相關訴求，但在台灣的遊行這件事情，民間的角色比執政黨更適合，民進黨會去關切關注。他也說，希望台灣朋友可以用自己適合的、可以的方式去聲援、支持香港。

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