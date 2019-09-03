反送中》香港青年：青春不應只與催淚瓦斯為伍

2019-09-03 22:01

〔記者簡惠茹／台北報導〕香港反送中運動持續進行中，年輕人遭警方逮捕的人數越來越多，香港眾志秘書長黃之鋒等人今天也抵達台灣尋求聲援，一名20世代的香港人表示，請港府還給年輕人青春，「青春的日子不應該只是跟催淚瓦斯為伍」，年輕人只是想保護自己的家，要一個自由民主的家。

黃之鋒等人今天抵台，公開呼籲台灣社會在中國10月1日國慶前上街聲援香港；目前人在香港的28歲公民黨青衣社區主任譚家浚從雨傘革命到這次反送中運動都參與其中，他也以香港青年身分向台灣喊話，他說，請台灣從難民法到街頭聲援各方面來幫助香港。

親身經歷今年一場接著一場的反送中遊行，吃了無數顆催淚瓦斯，譚家浚說，警方使用的催淚瓦斯會讓他呼吸困難，皮膚會非常灼痛，像火在燒，胡椒水、胡椒噴霧會讓皮膚非常刺痛，現在還看到水砲車出動，但是大家沒有退卻，反而出現各種熄滅催淚瓦斯的方法，甚至有人拿球拍打回去，參加的年輕人從13、14歲都有，還有人寫下遺書後走上街頭。

譚家浚表示，他的大學學弟只是因為買雷射筆就被抓，甚至被栽贓莫須有的罪名，港府想營造香港的「白色恐怖」，想用這樣的方式把勇敢不怕死的年輕人邊緣化，勸退隊伍後面的年輕人，除了抓人，現在很多遊行集會警方都直接反對，徹底剝奪香港人的集會自由。

譚家浚說，但是他們還是會出來，因為沒有公權力、沒有任何方法可以懲罰不公義的事情和人，所以只能靠不斷走上街頭來表達自己的意見，爭取一個公平正義的對待。

譚家浚指出，2019年的夏天，香港年輕人穿戴起裝備，戴上豬嘴、拿起球拍，手臂裹上保鮮膜，走上街頭迎擊催淚瓦斯，但是當他們脫下裝備，出現的是一個個稚氣的年輕人，會互相開玩笑、會互相打鬧，為什麼香港政府會讓年輕人必須這樣扛上香港社會的未來？

他也想跟台灣人說，香港人很關心台灣的難民法是否可以實施？可否幫助香港走出困境？是否可以讓受到政治迫害的香港人到台灣尋求協助；此外，明年台灣的大選，希望台灣人可以選出一個可以捍衛民主自由的總統，讓台灣可以一直做自己，不要相信一國兩制，也不要讓強國影響到台灣的存在。

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