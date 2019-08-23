反送中》台灣重量級政壇人物一起「Eye4HK」

2019-08-23 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中持續延燒，網路上發起「#Eye4HK Campaign（#為港遮眼挑戰）」行動，呼籲全球網友上傳遮蔽右眼的自拍，聲援香港。美國、韓國、香港、日本都有公眾人物出面響應，今（22）日內政部長徐國勇、嘉義縣長翁章梁、立委李俊俋、立委林靜儀、立委許志傑、中國民運人士王丹等人也上傳照片，為香港加油。

韓國知名電影《屍速列車》演員金義聖日前上傳一張手遮右眼的照片，聲援右眼被港警射瞎的救護員。香港網友以此發起「為港遮眼挑戰」，邀請大家在社群媒體放上遮眼自拍照。該活動除了在香港、韓國、日本發酵，美國福斯新聞台主播也出面響應。

台灣政壇界，也有許多人發照片聲援香港。內政部長徐國勇表示，「民主自由是我們的靈魂，不要讓靈魂之窗被遮蔽了。」立委李俊俋及林靜儀則寫道，「讓我們一起為香港祈禱」。此外，行政院副院長陳其邁、立委許志傑、立委洪慈庸、中國民運人士王丹等人也PO出遮眼自拍。

嘉義縣長翁章梁發臉書指出，30年前左右，他和從事學生運動的朋友，正風起雲湧地為台灣的民主、勞工、環保等議題努力。當時他接待到一批香港大學生，認為香港多數人不關心公眾議題，因此非常羨慕台灣。

翁章梁說，現今港人有了重大轉變，為了自由、民主、人權和言論自由，無懼國家暴力，號召民眾展現團結，抵抗越來越壓縮的空間，他們的精神與行動令人感動，而期間受到國家暴力傷害，也讓人心痛。這對台灣也是很大的警惕，「今日香港明日台灣，我們一起撐住香港，台灣加油！」

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