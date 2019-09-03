黃之鋒拜會民進黨：面對中共壓迫 台灣香港是命運共同體

2019-09-03 18:19

〔記者楊淳卉／台北報導〕香港「反送中」持續延燒。香港眾志秘書長黃之鋒、香港立法會議員朱凱廸、前學聯秘書長岑敖暉今下午拜會民進黨中央黨部與民進黨主席卓榮泰等閉門會談。黃之鋒呼籲國際社會包括台灣在10月1日中共國慶前上街聲援香港，他並說，台灣和香港就是命運共同體，同樣面對中共的壓迫，希望未來的日子可以團結起來，讓香港可以成為一個有民主自由的地方。

黃之鋒等人與卓榮泰、民進黨秘書長羅文嘉、民進黨副秘書長林飛帆等人閉門會談約一小時，會後舉辦記者會說明。

羅文嘉表示，這次會談主要對於香港發生一連串公民爭取自由、人權的行動意見交換，卓榮泰在會談中強調，自由、民主、人權就像陽光空氣水，是普世價值，也是人民基本需求，誠摯希望香港朋友爭取鞏固自由人權外，在一連串公民行動中也能平安度過。

黃之鋒表示，非常感謝現在的台灣政府一直非常支持香港爭取民主、自由，他接著提出三點訴求，對於港府考慮啟用「緊急法」將對香港會造成嚴重影響，希望台灣朋友和香港朋友團結，反對港府用緊急法壓迫香港人。任何條文和政策若能幫助到來台灣的香港人，他認為有正面影響，希望未來體制能完整和強化。希望台灣朋友繼續關注香港，呼籲台灣人在10月1日前的週末走上街頭、參與抗議活動，讓北京了解即使不讓港人出來抗議，還有世界各地的人支持香港。

黃之鋒指出，現在香港面對準緊急狀況還有白色恐怖已經非常顯見，這是因此他會說「一國兩制」變成「一國一．五制」，「但現在連一．五制」都沒有，而是一國兩制全面崩潰。過去在雨傘運動和太陽花學運時，大家會說「今天香港、明天台灣」，但他認為，這時候該追求的應該是「今天台灣、明天香港」，希望香港有一天可以像台灣一樣成為有民主自由的地方，面對習近平的壓迫，我們會團結起來。

對於香港眾志主席林朗彥今在香港國際機場入境時被海關帶走，黃之鋒表示，有不少記者問他擔不擔心回到香港時也被抓起來，他在香港面會對什麼樣的風險，但台灣朋友的支持非常重要。他在6月16日時還在坐牢時，在監獄中當時看到新聞，不只當天有200萬香港人參與遊行要求民主選舉，在台灣也有超過一萬個的台灣人支持他們，是全世界人數最多的，他看到畫面非常感動，希望香港、台灣繼續努力。

朱凱迪表示，台灣與香港比起全世界其他人民都要緊密，我們都面對同樣來自中共威權的恐嚇。當中共不讓香港的運動撐過10月的紅線，我們就必須稱過10月這條紅線，希望台灣人民跟他們一起撐過這條紅線。希望全世界包括台灣，能在10月1日前的週末，用最大能量，動員所有支持香港、他們作為抗衡中共威權的先頭部隊，才會有力量繼續撐下去。

岑敖暉表示，民進黨在會面中對香港非常支持，他要強調，香港現在面對非常嚴重的人道危機，香港現在的法律是真空的，只是用來對付人民的工具，但法律完全沒辦法限制政府、尤其香港警察的行為。我們常說「今天香港、明日台灣」，這是預設中共會得到最後勝利，香港會倒下、台灣也會倒下來。但經過這場運動，香港人民面對這麼嚴重人道危機，仍然走上街頭。他們希望和台灣社會傳達一個訊息，其實我們有機會打敗北京這個巨人。

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