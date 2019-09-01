反送中》港警稱通樂、棒球具攻擊性 「國難五金」8人遭逮捕

2019-09-01 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕「國難五金」是一群年輕人在香港反送中運動為示威者低價提供護具、物資而成立的攤販。香港警方認定該攤販藏有「具攻擊性武器」，在西環拘捕國難五金負責人等8人，今（1）日對外舉行記者會說明。

綜合港媒報導，警方今（1）日證實先前拘捕6男2女中國籍人士，年齡落在20至33歲區間。總督察吳基駿表示，警方從國難五金攤位查扣8把未開封的斧頭、噴漆、水管疏通劑、噴壺、棒球及棒球發射器，以及疑似假造之記者證。吳基駿表示，拾獲的記者證上資訊經查並無媒體機構資料，其中3張記者證上資料與被逮捕者吻合，但3人分別指稱自己為商人、銀行職員和化妝師。

警方指出，查扣物資、拘捕8人之理由，是先前傳有示威者以具腐蝕性的「通樂」類液體潑灑警察，所以認定國難五金藏有「攻擊性武器」。然而外界認為，違法噴人是一回事，連販賣都會直接被逮捕，那全香港五金行難道都有嫌疑？質疑警方執法過當。

報導指出，有記者提問警方如何認定「攻擊性武器」，吳基駿回應稱，警方尚未詳細檢驗所有證物，但他舉例表示，「如果有人以棒球發射器朝人發射，有機會對人體造成傷害」。

本報透過臉書聯繫「國難五金」查證，國難五金臉書專頁管理員表示目前「案件已進入法律程序」，不方便多作回覆。

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