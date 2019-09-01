反送中》「黨」鐵激怒港人 示威者「跳閘」燒五星旗

2019-09-01 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動仍進行中，港警昨（31）日晚間衝進地鐵站無差別毆打市民、噴胡椒水，港鐵「落閘」不讓醫護人員進入，再次激起香港市民的憤怒。今（1）日民眾突發堵塞機場未果，上千人步行撤退至東涌站聚集，傳出中國五星旗被拆下焚燒的消息，也有示威者呼籲「跳閘」，不要再讓港鐵賺錢。

綜合港媒報導，港警昨（31）夜衝入地鐵站無差別毆打市民、對民眾狂噴胡椒水，港鐵公司甚至配合「落閘」，關起門來不讓醫護人員、記者進入，再次激起香港大眾的憤怒。

今（1）日香港民間臨時發起「堵塞機場」活動，但聲明不會闖進已有禁制令生效的範圍，不料港警事先收到風聲守株待兔，使港鐵機場快線減少班次，大批防暴警察直接在機場巴士總站抓人，示威者奔走逃離。

其後示威者簡單設置路障後，步行撤離往港鐵東涌站前進，有示威者將五星旗拆下焚燒，並呼籲「跳閘」不要再讓港鐵賺錢，並諷稱港鐵公司為「黨」鐵。截至晚間18時，有上千名示威者在靠近機場的香港大嶼山東涌站集結。港鐵公司宣布關閉東涌站關閉，大批示威者進入附近的富東邨社區，港警鎮暴部隊不斷由機場向城鎮推進。

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