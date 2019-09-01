黃之鋒籲台灣修難民法 李俊俋：難民定義、國籍難釐清

2019-09-01 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志秘書長黃之鋒今（1）投書媒體，呼籲台灣政府修訂「難民法」，行政院長蘇貞昌已回應「我們有相關法可以運作」，民進黨立院黨團書記長李俊俋也指出，「難民的定義、國籍尚未釐清，未解決前先以個案處理」。

綜合媒體報導，香港反送中運動昨（31）日爆發嚴重衝突，黃之鋒今向媒體投書希望台灣修訂「難民法」，李俊俋指出，「過去難民法草案在立法院完成初審，是在完全沒有討論下被送出委員會，這樣的初審通過是有問題的」；李表示，「難民法過去都跟國籍法一起討論，光是難民的定義、人數都還需要釐清」。

此外，李俊俋強調，「國籍法過去規定，難民要放棄原來的國籍，過去碰到的問題，都是圖博（西藏）人無法放棄國籍的問題，關於香港社運人士，政府過去都是比照圖博人士，以個案處理」；他還表示，「香港根據港澳條例、憲法等，香港要怎麼定義是不是中華民國的領土範圍，還會碰到香港的國籍算是中華人民共和國等問題，尚未解決前則是先用個案處理」。

目前難民法的立法進度，立法院內政委員會已於2016年初審通過《難民法草案》，明定對於因戰爭、天災或受政治迫害之外國人、無國籍人士，得申請難民認定；此外，立法院院會於6月時已通過「立法院朝野黨團共同聲明」，聲援香港人民民主自由的訴求。

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