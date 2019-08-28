巴西總統大裁環保預算 濫墾取締不彰

2019-08-28 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕亞馬遜雨林大火燒不停，對全球氣候產生強烈影響，激起國際關注。巴西極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）除嗆聲並拒絕G7救災金援外，《路透》今（28）日獨家揭露，波索納洛上任未滿一年，巴西公部門的環境研究所（Ibama）預算已被大砍25%，且受處處刁難該部門執法，雨林危機恐不是滅火即可解決的。

據《路透》報導，巴西極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）對於環境保護的輕視並非秘密，他曾公開批評巴西環境與可再生自然資源研究所（Ibama）是國家發展的阻礙。

據政府資料顯示，波索納洛今年上任以來，以財政緊縮的名義，大裁Ibama25%預算，其中針對預防、控制森林火災的款項縮減了23%。

不僅如此，極右派波索納洛新政府，對Ibama取締違法的權力處處刁難，例如限制他們不准破壞現行犯的重機械，變相允許再次犯法。此外，Ibama在5年前開始的「森林警察」菁英小隊也被迫暫停，這些受過專業訓練的人員幾乎全數遭「冷凍」。

據統計資料，截至今年8月，已有近1萬2000平方公里的雨林地慘遭違法砍伐、農耕或採礦，但Ibama祭出的罰金總量相較去年同期下降了29%，整體已減少43%，意即恐有近半數違法毀林的行為沒有被阻止。

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