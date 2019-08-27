亞馬遜雨林燒不停 專家：下雨也難滅

2019-08-27 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕巴西亞馬遜雨林的野火持續肆虐，根據氣象數據和專家的說法，不久將到來的降雨不太可能撲滅大規模野火，只能減緩獨立火災的火勢。

《路透》報導，全球最大的熱帶雨林正遭受野火蹂躪，巴西太空研究機構表示，截至8月25日，巴西亞馬遜地區的火災數量已比去年增加79%。專家表示，雖然巴西政府已部署軍隊和軍用飛機展開打火行動，但這些努力只能撲滅小型火災，防止出現新的起火點，較大規模的森林大火只能降雨來撲滅。

亞馬遜地區的雨季一般在9月下旬開始，但需要數週才會有大範圍的降雨。Refinitiv數據顯示，巴西亞馬遜熱帶雨林的西北部和西部，未來幾週內會有降雨，但東部地區仍非常乾燥。

聖保羅大學大氣科學教授迪亞斯（Maria Silva Dias）表示，未來15天的降雨主要集中在不怎麼需要雨水的地方，預計火災最嚴重的地區降雨量不高。她說，降雨一定可能撲滅一些火災，「但這些都是孤立的火勢不是整個區域」。

迪亞斯說，「整個地區要經常下雨，只能等到10月左右才會發生」，且必須有足夠的雨水、集中在足夠短的時間，才能把大火撲滅，否則水就會蒸發掉。她估計在1至2小時內的降雨至少要達20毫米，才能撲滅森林大火。

巴西天氣資訊公司Climatempo的數據顯示，未來15天內的預期降雨量低於往年同一時間的平均值。亞馬遜東部在未來15天內仍舊乾燥，馬托格羅索州（Mato Grosso）、帕拉（Para）和托坎廷斯（Tocantins）有零星降雨或沒雨，但這些地區火災數量與去年相比已上漲54%，達161%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法