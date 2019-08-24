亞馬遜雨林燒不停 巴西惹惱全球

2019-08-24

〔編譯陳正健／綜合報導〕巴西國家太空署（INPE）公布數據指出，巴西今年前八個月已發生近七．三萬起森林大火，創下二○一三年以來最高數量紀錄，五十二．五％集中於全球最大雨林、「地球之肺」亞馬遜雨林地區，比去年同期四萬多起增加八成以上。繼德國及挪威經濟施壓之後，聯合國及法國二十二日也促請巴西保護雨林，但外號「巴西川普」的巴西總統波索納羅反批，大火恐是農民非法放火燒林，外國強權不該干預巴西內政。

雨林佔了巴西領土六成

亞馬遜雨林主要位於巴西，佔巴西領土面積約六十％，其餘位於秘魯、哥倫比亞、委內瑞拉、厄瓜多、玻利維亞、圭亞那、蘇利南及法屬圭亞那。除了巴西，亞馬遜盆地包括的國家秘魯、巴拉圭及玻利維亞，也受野火延燒衝擊。衛星照片顯示，亞馬遜雨林大火連在太空也可看見。歐盟哥白尼大氣監測局（CAMS）表示，大火產生巨量二氧化碳及一氧化碳，煙霧已飄至太西洋岸邊。

為此，聯合國秘書長古特瑞斯推文表示，在全球氣候危機之際，人類無法擔負氧氣及生物多樣性的主要來源遭遇更多破壞，亞馬遜雨林需要受保護。此外，法國總統馬克宏也推文形容「我們的家正在著火」，強調這些大火是「國際危機」，為地球提供二十％氧氣的「地球之肺」正在著火，籲請七大工業國集團（G7）於本週峰會討論這項議題。

然而，波索納羅推文反批，馬克宏建議在G7商討亞馬遜雨林議題，沒有該區域國家參與，這是喚起二十一世紀不該有的「殖民主義心態」。波索納羅宣稱，大火是由於乾季與農民焚林開墾等原因，環保團體及非政府環保組織（NGO）是傷害巴西經濟的「環保精神變態」。

波索納羅日前曾在未提出證據下，指控這些雨林大火可能是NGO所為，因為巴西政府削減移撥給它們的資金。

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