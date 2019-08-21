不滿被歧視！印尼巴布亞再爆示威 縱火燒市場

2019-08-21 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕印尼西巴布亞省東部週一（19）才爆發一系列示威活動，今（21）日怒火延燒至西南方的法克法克（Fakfak），數千名民眾上街抗議，甚至燒毀整座市場、辦公大樓，阻塞機場連通道路。

據《路透》報導 ，印尼西巴布亞省東部曼諾夸里（Manokwari）日前爆發一連串暴力示威，大批民眾不滿幾警方以催淚彈等強硬手段，逮捕43名涉嫌將國旗丟入下水道的學生，上街示威抗議，縱火燒毀議會大樓，市中心多處受波及，整座城市幾乎癱瘓。

今（21）日怒火延燒到西南方的法克法克（Fakfak），數千名民眾上街示威抗議，有部分人士在市場和一座辦公大樓縱火，火勢一度猛烈竄出濃煙。報導指出，示威者也阻塞了通往機場的道路。

對此，印尼警方已加派1200名警力至西巴布亞省，警方稱至少有50人涉入今日的縱火案。據了解，除法克法克之外，曼諾夸里（Manokwari）、索龍（Sorong）、查亞普拉（Jayapura）等地也接連傳出有零星暴力示威。

報導指出，雖然巴布亞的獨立運動行之有年，這次會激起民眾強烈不滿的原因，恐和警方以種族歧視巴布亞人的詞彙稱呼該批學生有關。當時警方除使用催淚彈強硬攻堅逮捕學生，也傳以「猴子」（monkeys）稱呼這些學生。

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