美非裔明星四分衛遭圍捕 只因白人警察堅信鳥屎是古柯鹼

2019-08-13 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕種族歧視？美國一名非裔大學明星四分衛沃特斯（Shai Werts）上月底因駕車超速違規被攔停，警方在其駕駛車輛的引擎蓋上看到白灰色斑塊，便認定他吸食古柯鹼並將其大陣仗逮捕。沃特斯車上的灰白色物質事後被證明僅是尋常鳥屎，消息見報後再引輿論譁然。

綜合外媒報導，美國喬治亞州21歲美式足球四分衛沃特斯，上月31日夜間駕車時被警方以「超過速限」為由攔下檢查，警方在他的汽車引擎蓋上發現灰白色黏著物，當場便質問沃特斯「這是什麼」，後者聞言後回答「我向你保證，那是鳥屎，也就是鳥的排泄物」，但不被採信。

警方聲稱曾在現場對白色粉末進行兩次古柯鹼測試，均呈現粉紅色的陽性反應，於是便將沃特斯上銬逮捕，並把他的私人物品從車內扔出，部分物品還散落一地。

然而，警方後續進行更嚴密的證物分析，得出的結果卻與現場員警所言有所出入。最終測試證明，沃特斯轎車引擎蓋上的物質確實是100%純鳥屎，現已將他無罪釋放。

消息傳出後引發輿論熱議，許多美國民眾認為，從這起事件中，不難看出為何警方在種族歧視議題上常背有惡名，新聞影片的YouTube下方也有美國網友留言稱「這些警察非常不專業」、「警察是腦X嗎，如果是古柯鹼，經過（沃斯特）超速行駛，還有可能留在引擎蓋上嗎」、「只看新聞標題就猜到嫌犯是非裔人士，結果還真是」。

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沃特斯被捕全過程影像記錄：

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