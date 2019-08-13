警鎮壓選舉抗爭 克宮：普廷認不是重要的事

2019-08-13 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯首都莫斯科下月8日將舉行議會選舉，反對派支持的多數候選人上月初卻遭選舉委員會剝奪參選資格，當地街頭上月底以來抗議不斷，要求「公平選舉」，但卻遭警察暴力鎮壓。對此，克里姆林宮今日終於打破沉默，說總統普廷（Vladimir Putin）認為這不是什麼重要的事。

綜合外媒報導，莫斯科連續3個周末有大規模反對派抗議活動，有1000多人遭警方逮捕和拘留。上週六的抗議活動被認為是俄國8年來最大規模的示威，近5萬人上街爭取自由公平的選舉。儘管這場活動已事前申請獲准，卻仍有數百人被捕。

克里姆林宮今日對莫斯科的抗議活動首度發表正式評論，發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普廷沒有就示威活動發表言論，因為他認為這不是什麼「特別」的事。他說，「許多國家都有抗議活動」，俄國有更重要的事讓總統關心。

佩斯科夫亦試圖淡化這些大規模示威活動，「我們不同意那些稱（俄國）正在發生政治危機的說法」。他也為警方的行動辯護，稱當局絕對無法接受執法人員過度使用武力，「但我們認為警方在鎮壓騷亂方面的反應完全合理」。

週六有一些抗議民眾在鎮壓中受傷，警方暴力行徑被拍下，在社群媒體引發強烈抗議，包括一名年輕女性被警察拳打腹部。她的律師透露，這名女子因腦震盪目前住院中。

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