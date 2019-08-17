4黑人少年為球隊籌錢 女持槍喝令趴下：這裡是白人住的

2019-08-17 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿肯色州4名非裔高中青少年，本月7日為了幫學校的美式足球隊籌錢，挨家挨戶地販售餐廳與商店折扣卡，孰料到了46歲白人女子凱莉（Jerri Kelly）的住家前，卻被她持槍喝令全部趴下，凱莉還向警方報案，直說「現場4個男生全都是非裔美國人，但這個住宅區只有白人。」

據《CNN》 報導，凱莉表示，當時男孩們靠近她的住處，走上車道並站在院子裡，因此她立刻拿起左輪手槍詢問他們要做什麼，4名少年連忙解釋他們沒有要偷東西。一名男孩事後透露，他當時原本以為這是在開玩笑，直到凱莉叫他們趴在地上並伸直雙腿。

男孩全數趴下後，凱莉嚴厲地說如果他們敢動一下自己就會開槍，當這些高中生們試圖解釋他們是在賣卡籌錢時，凱莉認為少年們全在撒謊。

警方接獲凱莉報案到場時，赫然看到4名男孩全都雙手放在背後且臉朝下趴著，凱莉就站在他們旁邊3公尺左右的地方。由於一名警察同時也是學校執法人員，所以他很快認出這4人都是學校的學生，因此就向凱莉解釋情況並讓男孩們站了起來。

凱莉一度不相信，還告訴警方少年們似乎沒有在賣東西，只是繞著住宅區的房子，但鄰居們直說男孩們在街上玩耍並跑來跑去，看起來沒有什麼特別的。

最後凱莉於12日遭到被捕，被指控犯有4項加重傷害罪和1級非法監禁等重罪，以及4項危害未成年人福利的罪嫌。不過當時警方並沒有立即拍攝凱莉的拘留照，外界一度認為這跟她外傳曾是執法人員、丈夫是當地監獄管理階層有關，但警長澄清凱莉在拘留期間出現醫療問題，所以等到治療後才拍了照片。

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