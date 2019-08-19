印尼巴布亞示威 議會大樓整棟燒光光

2019-08-19 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕印尼最東部的巴布亞地區有大批民眾，因不滿當局逮捕涉嫌把印尼國旗扔入下水道的數十名學生示威者，週一（19日）上街抗議、焚燒輪胎和當地議會大樓。

綜合外媒報導，印尼巴布亞地區的分離主義運動已持續數十年，不時發生警民衝突。根據活動人士的說法，引發這次抗議的是8月17日印尼獨立日當天泗水學生示威事件，警方在逮捕43名學生之前，還向宿舍發射催淚彈，直呼學生是「猴子」。

西巴布亞省曼諾夸里（Manokwari）有群眾為表不滿，今上街焚燒輪胎、樹枝和當地議會大樓，並封鎖周邊的道路，電視畫面顯示，約150人上街抗議，議會大樓正冒出濃濃黑煙。副省長拉科塔尼（Mohamad Lakotani）表示，議會大樓所在的市中心及附近市場、港口、購物中心受到波及，整座城市基本上被癱瘓了。

泗水學生被捕也引發巴布亞省首府查亞普拉（Jayapura）的抗議活動，電視畫面顯示，有數千人上街和平示威。警方則表示，有500人參與抗議活動。巴布亞省省長恩訥貝（Lukas Enembe）表示，巴布亞民眾因為「東爪哇人、警察和軍隊的極端種族主義言論」而感到憤怒。

印尼警察總部發言人說，警方正在努力平息局勢，「正在進行談判和溝通，局勢已在控制中。」

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