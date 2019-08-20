疑45億年前被「傷透了心」 專家驚覺木星比想像中更沒料...

2019-08-20 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕太陽系中最大的行星木星一直是研究的焦點之一，NASA太空探測器「朱諾號」（Juno）自2016年7月進入木星軌道後，不斷傳回觀測數據，科學家藉此推斷出木星的內部結構，赫然發現其核心密度比估計還要低且而且範圍更大，懷疑木星曾遭到一顆大約地球10倍大的行星撞擊所導致。

《自然》（nature）雜誌近日刊登關於木星最新研究，一個多國科學家所組成的研究小組，根據「朱諾號」所傳回的數據，繪製出木星引力場的精確圖像，以確定木星內部的質量分布，包括其結構和動態等屬性，科學家赫然發現，木星的核心密度比預期的還要低，而且大小比預期的還要更大，其直徑幾乎達到木星半徑的一半，顯示出這顆行星的核心已被「稀釋」。

此項發現挑戰了原本的行星形成理論，萊斯大學的天文學家艾塞拉（Andrea Isella）指出，觀測到的數據讓人感到困惑，可能是發生過什麼事才會影響到木星的核心。

其中一項假設是，木星的核心剛開始很稠密，隨著時間的推移慢慢被破壞，不過，這一假設充滿許多不確定性；另一項假設則是，45億年前剛形成的木星可能與一旁另一顆行星迎面相撞，粉碎木星原本比較緻密的核心，導致重元素與其密度較低的外層混合，「稀釋」原本的密度。

電腦模擬後發現，若木星跟一顆約為地球質量10倍大的巨大新生行星發生碰撞，其核心就有可能演變成現在稀鬆的模樣。

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