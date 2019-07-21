巷口擺攤解說、拍土星環美照 網友：好想當他鄰居

2019-07-21 12:27

〔記者蔡文居／台南報導〕目前正是觀測土星的好時機，台南市天文協會名譽理事長周銀王經常利用好天氣，就近在自家巷口搬出天文望遠鏡觀測天文，還拍下美麗的土星環及木星照片，並現場解說，吸引不少路過的民眾參加，讓無緣參加的網友羡慕不已說，「好想當您的鄰居啊！」

周銀王推廣天文教育30餘年，他除了參與台南市天文協會定期舉辦天文觀測活動，也在台南的社區大學開課，甚至只要遇到好天氣，就在自家巷口擺攤觀測、解說，30餘年來上山下海，為台南天文活動撐起一片天。

周銀王說，這一陣子剛好有木星衝（6月10日）及土星衝（7月10日），以土星衝為列，也就是太陽、地球、土星排列剛好成一直線，其前後一個月左右，都是最佳的觀測期。其中，木星因為是太陽系最大的行星，距地球較對土星而言算是較近的，因此雖然木星衝已過了一個月，但現在還是看得到。

周銀王說，現在這時陣子，只要只天氣好，約晚上7點天一黑，南邊天空最亮的一顆就是木星，而木星的左下方較暗的星體則是土星。昨晚，天空露出雲縫，也看得到。如果透過天文望遠鏡，可以看得很清楚，土星環清析可見，而木星的四大衛星也都看得到。

周銀王說，台南市天文協會於8月10日19:30至21:30在安平林默娘公園舉辦有戶外觀測活動，歡迎大家參加。

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