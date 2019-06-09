木星明晚最接近地球 大紅斑卻驚見300年來罕見異狀

南非觀測者Clyde Foster於5月20日23:16 UT以14吋望遠鏡所拍攝的木星影像，其大紅班右下出現剝落現象。（圖擷自台北天文館）

2019-06-09 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕太陽系最大行星木星將在明（10日）抵達「衝」的位置，將是一年中離地球最近，看起來最大、最亮的時候，其亮度高達-2.6等，民眾只要在晚上朝東南方夜空看去，最亮的那顆白色星點就是木星，不過木星著名的「大紅斑」出現異狀，恐有消散的可能性。

台北市天文館表示，木星將在明晚深夜11時28分到達「衝」的位置，即以地球為中心，木星與太陽分別在地球兩側、赤經相差180度的位置，這也是一年中，木星離地球最近的時候，前後幾週都是觀察木星的好機會，其亮度高達-2.6等，入夜後只要往東南方天空看去，最明亮的白色星點就是木星，若將與月亮相比，大約就是一顆軟式棒球和一粒芝麻的大小比例。

除了木星衝引發關注外，已經存在高達350年之久的木星「大紅斑」（Great Red Spot）近期出現異狀，一條深色的螺旋雲帶從大紅斑右下中延伸出來，好像大紅斑被「剝開」一樣，在這個破口中，每週都會有這樣的螺旋雲帶從大紅斑的西邊流出消散。

此異狀引發全球天文學家關注，NASA科學家表示，這個從西元1665年就被觀察到的木星巨型風暴，恐正在減弱，有可能在20年內消散。

台北市天文館指出，明晚「大紅斑」大約在深夜2300左右現身，可一直觀察到11日凌晨天亮前，已有許多國際組織向全世界徵求觀測影像，好讓科學家深入了解「大紅斑」究竟發生了什麼事。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法