藍營黨部主委稱罷免李坤城團體恐團滅 宋建樑否認連署告吹

對於被指稱是「三月圍」的領銜人，宋建樑反問「到底誰說我是領銜人的？」。（資料照）

2025/04/20 23:51

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市3個團體發起罷免4名民進黨立委，由於涉及幽靈連署，檢調日前大動作搜索、約談；今天有媒體報導，國民黨籍市議員兼三重區黨部主委王威元表示，此舉已造成罷團成員人心惶惶，領銜人、黨部執行長雖然交保中，但均失聯，憂心罷團團滅，無法推進二階連署。對此，被指稱是領銜人的宋建樑回應，「子虛烏有」。

王威元隨後受訪指出，事發時，檢調陸續帶走罷團19人，9人交保、10人無保請回，即便交保也有人被檢方提抗告，多人受到驚嚇，目前甚至找不太到領銜人宋建樑、黨部執行長羅大宇。

請繼續往下閱讀...

王威元說，第一階段提議通過後，近日天天都有民眾詢問何時啟動二階連署，就連週日也有，如果無法在時限內攜帶第一階段核可文件、領銜人身分證件領取二階名冊格式，恐怕就得先做無法進入連署的最壞打算，也須思考如何向支持者交代。

宋建樑駁斥，「沒有所謂避不見面的情事，團隊也沒有團滅」。雖然有人被約談、調查嚇到，4人表示心生退意，但自己沒在怕，大家仍在調整心情、重新規劃與組織後續活動，強調二階連署不會告吹，「這是認知作戰，決不投降！」定會在截止日前重整隊伍，打一場轟轟烈烈的勝仗。

對於被指稱是「三月圍城」的領銜人，宋建樑反問「到底誰說我是領銜人的？」並出示法務部調查局新北市調查處通知書、中央選舉委員會告知一階合格函文截圖，以收件地址不同為由，間接否認領銜人身分，成為一場羅生門。另澄清有透過訊息和王威元的助理通信，「我或是領銜人都沒有避不見面的狀況」、「領銜人跟我的手機都沒有被收走」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法