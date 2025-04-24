不是7/5！日網瘋傳「426東京大地震」 毀滅級天災預言曝

沖繩預言家聲稱東京今年4月26日就會發生大地震，內容詳細到令許多網友直呼毛骨悚然。（圖擷取自「都市伝説研究バー | ハイボールたじま」YouTube）

2025/04/24 20:55

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吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本宮崎縣從去年8月起發生多起規模6以上地震，氣象廳頻傳發布「南海海槽地震」資訊，引發恐慌，更瘋傳曾預言311地震發生的漫畫家龍樹諒書籍作品，因為裡面提到今年7月5日將有大災難。然而，一名沖繩預言家聲稱，東京在今年4月26日就會發生大地震，內容詳細到令許多網友直呼毛骨悚然。

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綜合日媒報導，日本漫畫家龍樹諒自1994年連載、記錄自己夢境之作《我所看見的未來》（私が見た未来），曾精準預言2011年日本311大地震，轟動一時。其中，書中提到今年7月5日會發生一場大地震，震央位於日本、台灣機菲律賓海域之間，導致日本3分之1土地被海嘯淹沒，還會隆起一塊新大陸地，將台灣、香港及菲律賓連在一塊。

這個預言起初並未被世人特別關注，然而，去年8月中旬日本宮崎縣發生規模7.1地震，讓氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時訊息：巨大地震注意」的示警；今年3月31日，日本政府發布最新災害預測報告，指出今後30年內發生規模8到9地震的機率提高到82％，地震引發的海嘯恐造成近30萬人死亡，讓日本民眾再度關注龍樹諒的預言。

不過一名來自沖繩、號稱當地「最強靈能者」金城保曾公開預言，日本東京灣北部會在本週發生規模8.3的大地震，時間就在4月26日下午14點58分，屆時會有超過30公尺高的巨大海嘯襲來，在海嘯發生約93分鐘（1小時又13分鐘）後，東京就會陷入一片黑暗，且地下結構放大地震波，讓整個東京徹底遭到「毀滅級」的大災難崩壞。

因為預言詳細指出「日期、地點、災害規模」，讓不少日本網友們議論紛紛，感到十分憂心，「4月26日那天先申請在家上班」、「如果真的應驗了，那可不是開玩笑的」。也有一些民眾對此不以為意，認為金城保只是在危言聳聽，「他究竟有什麼目的」、「太過精準反而不科學」、「假如什麼也沒發生，他要怎麼辦？」。

以上為民俗說法 僅供參考

日本漫畫家龍樹諒1994年起連載、記錄自己夢境之作《我所看見的未來》，曾精準預言2011年日本311大地震轟動一時。其中，書中提到今年7月5日會發生一場大地震。（圖擷取自社群平台「X」）

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