露香肩爆乳主持419遊行掀話題 最美議員喊話：目光請放在二階罷免！

顏翎熹擔任「拒絕統戰，守護台灣」主持人掀話題。（圖翻攝自Molly翎熹臉書）

2025/04/20 22:37

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅「八炯」等人號召的「拒絕統戰，守護台灣」大會昨天（19日）在凱道登場，吸引數萬人參加，主持人邀請到被封為「最美議員」的嘉義市議員顏翎熹擔綱，不僅顏值身材掀起話題，其流利口條也讓大批網友驚艷。今天（20日）顏翎熹跳出來表示，感謝外界對她昨天在台上表現的關注，但希望大家把目光放在當前最重要的二階罷免連署。

顏翎熹從政前專職模特兒、實況主，藝名為「Molly」，2022年在網紅「小商人」力挺下，改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，以無黨籍當選嘉義市東區議員，因其高顏值和火辣身材被網友封為「最美議員」、「最胸議員」。不過她已在2023年底改回本名顏翎熹。

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昨天的「拒絕統戰，守護台灣」大會，由顏翎熹擔任活動主持人，不但露出香肩、爆乳吸睛，流利且清晰的口條也讓大批鄉民為之驚艷，直呼「太頂了」、「國民黨426上凱道怎麼贏？」、「主持人就先贏一半了，大罷團不講武德」、「顏值高、台風好、口條佳、反應快，426凱道要找誰去比？」

根據《民視新聞網》報導，面對再次爆紅引起討論，顏翎熹表示感謝外界對於她昨天主持表現的關注，「謝謝大家，我還有很多進步空間。在這邊想要請大家把目光放在目前仍然如火如荼收件的罷免二階段連署。我們正在進行的，並不是一場政治鬧劇，更不是一場政治鬥爭，而是在實現民主自救。我們所做一切，只是想守護心愛的家人、伴侶、朋友、孩子，以及我們想要的未來，希望大家可以多多關注、參與二階段罷免。」

顏翎熹擔任「拒絕統戰，守護台灣」主持人掀話題。（圖翻攝自Molly翎熹臉書）

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