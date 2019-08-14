反送中》旅客留意 香港機場今天航班仍有部分取消

2019-08-14 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭升高至群眾聚集機場示威，要求「警察還眼」，香港機場也在繼812關閉之後，昨天傍晚再度停止所有登機手續，至少數千名旅客被迫滯留香港，入夜後，示威人群與警方爆發數起流血衝突後，至凌晨仍有群眾未散，今早，仍有少數航班取消，航班將在今天重新編配，旅客要留意自己航班的最新消息。

綜合媒體報導，港鐵香港站及九龍站的市區預辦登機維持正常服務，港鐵呼籲機場快綫乘客留意。

昨晚機場衝突，又有5名男子被警方逮捕，罪名仍然是涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、襲警及破壞社會安寧等。

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