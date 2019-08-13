反送中》香港國際機場再集會 滯留旅客聲援示威者

2019-08-13 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港尖沙咀11日有名前線救護員的右眼被警察射發的布袋彈擊中，以致永久失明，香港機場昨（12）日被抗議人潮擠爆，譴責港警暴力攻擊，今（13）日再現人潮。今日香港機場下午起已有逾200航班取消；《法新社》訪問滯留旅客，多數受訪旅客都聲援示威者。

根據《法新社》報導，香港國際機場昨日傍晚取消所有航班，今日上午機場雖然重新開放，不過仍有眾多航班遭取消或延誤。從事廣告業、27歲的麥（Mag Mak）表示，他從杜拜飛回香港的航班延遲5小時，他說，雖然受影響，但沒關係，他知道示威者為什麼這樣做，而且支持他們。他更痛批港府是垃圾，完全沒有回應示威者的訴求。

53歲的非森（Frank Filser）表示，他正準備回德國探望癌末的父親，雖然航班受到影響，他仍對示威者深表同情，因為「他們在為香港而戰」、「我可以在任何時候回德國，但在這裡長大的人呢？這是他們的家。」

房地產業者蒂博爾（Tibor）是香港的長期外國居民，他說，昨（12）日航班被取消後，現在還在等候重新安排機位，他強調能理解抗議行動，因為「政府不是真正和人民對話，在這樣的社會中生活，真的很令人沮喪。」

另外，下午5時左右，現場也有抗議者用普通話向來往的中國旅客解釋在機場抗議的始末，旅客大讚香港示威者「好乖」，並喊「加油」。

不過，《法新社》指出，仍有部分旅客不能諒解港人占領機場的行動，有名要前往南韓的旅客聲稱，「我不介意他們（示威者）做了什麼，他們可以做他們想做的事，但不應該影響其他人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法