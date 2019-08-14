反送中》疑「臥底」男公安一度昏厥 但上救護車就睜眼......

2019-08-14 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕近日香港警察「臥底」喬裝反送中示威者，引發輿論譁然。示威者13日再度到香港國際機場集會抗議，卻發現多名疑為中國公安喬裝，混入示威人群中。其中1名男子被群眾逮住，一度暈厥，然而當救護人員趕到，上了救護車，被媒體拍到睜開雙眼。

綜合港媒報導，這名疑似男子在機場1號航廈（T1）被示威者懷疑是便衣警員，還在隨身背包中搜出中國身分證和港澳通行證，因此遭群眾包圍，被人以束帶縛住雙手。該男子在數百人包圍下一度出現體力不支的現象，有救護員想將他帶離送醫，呼籲示威者讓路被拒絕；晚間近11時，數十名全副武裝的港警趕到，聲稱有旅客受困3小時，須帶離醫治。最後逾10名醫護人員護送這名男子離開，示威者情緒激動，大喊「不要放公安走」。

然而，該名疑為中國公安的男子一登上救護車便睜開雙眼，部分警員也登上救護車離開，稍後在混亂期間，港警在航廈門口附近朝內施放胡椒噴霧，現場有警員拿著胡椒噴霧器瞄準記者，要求離開，並且有警察一度拔出手槍。

另外，有一穿著黃色反光衣的男子疑為冒充中國環球時報記者，也被示威者包圍。隨後該名男子承認並非記者，聲稱僅是遊客。身上被發現有香港警務處公眾活動聯絡主任的名片，該男子的「往來港澳通行證」是自中國天津核發。另外，身上還有一件「我愛香港警察」的藍色T桖，與日前涉嫌在街上打人的「藍衣人」為同款。

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