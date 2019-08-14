反送中》疑「臥底」男公安一度昏厥 但上救護車就睜眼......
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疑為中國公安的男子雙手被束帶捆綁，稍晚被醫護人員抬上擔架、送上救護車。（美聯社）

疑為中國公安的男子雙手被束帶捆綁，稍晚被醫護人員抬上擔架、送上救護車。（美聯社）

2019-08-14 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕近日香港警察「臥底」喬裝反送中示威者，引發輿論譁然。示威者13日再度到香港國際機場集會抗議，卻發現多名疑為中國公安喬裝，混入示威人群中。其中1名男子被群眾逮住，一度暈厥，然而當救護人員趕到，上了救護車，被媒體拍到睜開雙眼。

該名疑為中國公安男子被送上救護車後睜開眼睛。（圖擷取自香港《01》直播畫面）

該名疑為中國公安男子被送上救護車後睜開眼睛。（圖擷取自香港《01》直播畫面）

綜合港媒報導，這名疑似男子在機場1號航廈（T1）被示威者懷疑是便衣警員，還在隨身背包中搜出中國身分證和港澳通行證，因此遭群眾包圍，被人以束帶縛住雙手。該男子在數百人包圍下一度出現體力不支的現象，有救護員想將他帶離送醫，呼籲示威者讓路被拒絕；晚間近11時，數十名全副武裝的港警趕到，聲稱有旅客受困3小時，須帶離醫治。最後逾10名醫護人員護送這名男子離開，示威者情緒激動，大喊「不要放公安走」。

一度謊稱是記者的男子「往來港澳通行證」是核發自中國天津。（圖擷取自TG＿反送中已核實資訊頻道）

一度謊稱是記者的男子「往來港澳通行證」是核發自中國天津。（圖擷取自TG＿反送中已核實資訊頻道）

然而，該名疑為中國公安的男子一登上救護車便睜開雙眼，部分警員也登上救護車離開，稍後在混亂期間，港警在航廈門口附近朝內施放胡椒噴霧，現場有警員拿著胡椒噴霧器瞄準記者，要求離開，並且有警察一度拔出手槍。

示威者在謊稱記者的男子身上發現香港警務處公眾活動聯絡主任的名片。（圖擷取自TG＿反送中已核實資訊頻道）

示威者在謊稱記者的男子身上發現香港警務處公眾活動聯絡主任的名片。（圖擷取自TG＿反送中已核實資訊頻道）

另外，有一穿著黃色反光衣的男子疑為冒充中國環球時報記者，也被示威者包圍。隨後該名男子承認並非記者，聲稱僅是遊客。身上被發現有香港警務處公眾活動聯絡主任的名片，該男子的「往來港澳通行證」是自中國天津核發。另外，身上還有一件「我愛香港警察」的藍色T桖，與日前涉嫌在街上打人的「藍衣人」為同款。

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