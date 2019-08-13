反送中》香港機場又癱瘓 民航7工會籲以經濟為重

2019-08-13 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港機場的「警察還眼」行動已進行到第2天，包含香港民用航空事業職工總會在內的7個航空工會今（13）日公開發表聯合聲明，強調昨（12）日香港機場約有20.6萬人次受影響，貨物損失達101.6億港幣（約新台幣408億元），呼籲示威者不要拿香港的經濟命脈當賭注，且抗議行動未獲警方的不反對通知書，已經違法，呼籲停止在機場示威。

反送中人士9日起就在香港機場發起「萬人接機」行動，但未影響到航班；11日晚間街頭警民衝突造成多人受傷，其中1名女子右眼疑似遭警方的布袋彈擊中失明，昨（12）日下午發起「黑警還眼」行動，集結至香港機場大廳靜坐抗議，香港機場下午4點宣布取消當晚6點以後所有航班，今日抗議人潮又來，下午4時30分香港機管局又宣布暫停航班登機報到手續，約5點半再度宣布取消今日剩下的航班。

香港7個民航系統工會今日發表聯合聲明，強調示威者連日來到機場抗議已經癱瘓香港機場運作，至少230個航班被迫取消，不但影響出入境旅客的行程，也影響機場工作人員出勤，損害香港經濟發展，呼籲示威群眾不要到機場進行示威行動。

民用航空事業職工總會、航空貨運及速遞業工會、航空業總工會、空運貨站職工會、機場地勤服務職工會、機場餐飲業僱員工會、國泰航空服務職工會共7個香港航空相關工會，以「強烈譴責示威者干擾機場運作 立即停止在機場內的示威行動」為訴求，指出昨日約有20.6萬人次受影響，更損失1萬3863公噸，價值101.6億港幣的貨量，也使香港國際機場的名譽受損。

聲明提到，香港機場的貨運量本就因美中貿易戰而下跌，如今客運量與貨運量又再降低，希望示威者不要以香港的經濟命脈作為賭注，且這場行動未獲警方的不反對通知書，違反香港法律，呼籲民眾停止在機場的示威活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法