反送中》上前撲倒女子遭群眾追打 警拔左輪手槍指嚇群眾

2019-08-14 00:23

首次上稿 13日 23:40

更新時間 14日 12:23

〔即時新聞/綜合報導〕港人今日再度於香港國際機場進行集會,不過,有數名男子被發現疑為中國公安,其中有一名男子遭到港人包圍。晚間11點30分左右,傳出有警察疑似因落單而拔出左輪手槍,指嚇示威者。

綜合香港媒體報導,在群眾包圍的過程中,該名疑為公安的男子一度疑似暈眩,多名救護員到場協助處理,不過,群眾不願放人。為協助男子及救護員離開,收到機場管理局提出協助要求的香港警方,出動上百名警力前並在晚上10時45分到達機場,而整個過程也遭到現場群眾阻擾。最後該名男子順利送上救護車,一上車便被媒體拍下他睜開眼睛的畫面。而香港警方除了帶走現場一名男子,也包圍另一位頭部流血的男子。目前暫未知二人身份。

在整個過程中,香港警方一度使用胡椒噴霧,並且拔出左輪手槍指嚇現場群眾。根據網路上的影片畫面顯示,該名拔槍的員警,突然前衝撲倒一位路人,現場民眾見狀,立刻上前追打該名警察,警察在身邊並無其他同仁支援的情況下拔槍。

Police officer had his baton taken from him and was attacked with it. Drew his pistol and aimed at protesters. Astonished nobody killed here tonight. pic.twitter.com/Wox8yziDnz